2020總統大選網戰開打 朱立倫自爆會查網友IP

2019-03-07 10:03

〔記者林良昇／台北報導〕決戰2020總統大選，網路戰爭悄悄開打，表態角逐總統的前新北市長朱立倫今在廣播節目上自爆，他有透過朋友查一些網路上的帳號，稱這些帳號的IP是來自於綠營，刻意挑動他與高雄市長韓國瑜間的矛盾。

朱立倫今早接受廣播節目專訪，提及前日高雄「朱韓會」，朱重申，他與韓國瑜本來就是朋友，在韓剛當選時不希望韓受政治干擾，尤其是他已經說要參選了，去拜訪韓的話會造成韓的困擾，但後來聽到一些謠言，越講越扯，好像他與韓很尷尬。

主持人詢問，坊間傳言韓國瑜選高雄市長初期，一開始選情沒有起色，韓去求朱幫忙遭冷漠以對？朱立倫坦言，他為了這件事，擔心自己記憶力不好還去查一下，發現沒有這回事，之前跟韓見面都是在高雄，韓到新北市與他見面是9月，那時互動非常好，對這傳聞很訝異，有點啞然失笑。

朱立倫也自爆，在網路上有一堆反串支持他的支持者，「挺朱打韓」，「我也把這些帳號查的一清二楚」，都是綠營的，有透過朋友去查，「幾十個IP我們都知道」，是固定的。

朱立倫說，他前天與韓國瑜見面是在週一約，週二就見面了，朋友見面很開心，「我真的很感動」，後來也單獨談，但沒有問韓選不選總統，因為他們有默契，知道國民黨一定要贏，要相互支持，兩人就像老朋友談話，談談小孩，也分享一些市政治理經驗。

朱立倫表示，他會努力讓自己變最強，國民黨最後提出的最強人選，一定全力支持，國民黨要贏一定要團結，要用加法，不要用減法，才能展現出國民黨的改變。

對於所謂初選有二階段的爭議，朱立倫強調，搞所謂二階段把時間拉長，最後換人的話一定是傷害，因為他4年前犯過這樣的錯，很對不起前主席洪秀柱，現在有初選制度就按照初選制度，如果黨中央覺得來初選的人不夠強，可以不要辦初選直接徵召，也是制度另一個選擇，但就要在公告時講清楚，不是什麼兩階段。

對於媒體公佈民調，韓國瑜民調大幅領先總統蔡英文及台北市長柯文哲，朱立倫則小幅領先柯文哲，朱立倫表示，韓國瑜是國民黨最棒的資產，給國民黨指標要國民黨一定要努力，但韓國瑜不希望只有韓國瑜最強，要整個國民黨都強，有更多韓國瑜。

朱立倫坦言，柯文哲很有政治實力，在年輕人的支持度方面很有壓倒性，但民調因為測不到年輕人，有加權成分，加權結果會讓年輕人支持度非常高，他相信柯年輕人民調很高，「真的有這麼強嗎？」可能是加權問題。但實務面上，他有信心在努力後超越柯。

對於前立法院長王金平今天正式宣布參選，朱立倫說，他沒有收到正式的邀請函，但他昨天在國民黨中央黨部遇到王，有跟王祝福。

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