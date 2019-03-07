傳中科院啟動「天鶚計畫」天弓二B型飛彈變更強、更準

2019-03-07 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕隨著飛彈技術提升，中科院所研製的天弓、天劍與雄風系列各式飛彈皆進入增程型研製與量產，而隸屬空軍防空暨飛彈指揮部的特種飛彈部隊所配置的天弓二B型短程地對地飛彈，傳出已獲政府高層核定，以代號「天鶚計畫」交由中科院進行更新，預計將強化彈頭威力以及精準度，讓誤差值縮小到3公尺內，執行精準打擊任務。

根據《上報》報導，由於天弓二B型短程地對地飛彈首批飛彈量產至今近20年，軍方已將該型飛彈列為更新重要計畫，天弓二B型飛彈的更新模式為彈體外型不變，但是內部彈頭火藥、導航控制系統、固態推進火藥以及末端的推進器等配置完全更換，因飛彈許多組件已獲得輕量化，多出來的空間及重量可用來強化彈頭破壞能量及飛彈精準度。

透過更新飛彈內部各組件與固態火藥的方式，可讓天弓二B型飛彈破壞力更強、射得更準，在導控系統更新後，誤差值縮小在3公尺內，達到精準打擊目的，不過飛彈射程目前仍維持500公里不變。更新案經核定後以代號「天鶚計畫」正式啟動，規畫以3年時間完成更新。

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