法院要求財產明細卻不採用 陳佩琪要說服柯P「以訟止謗」

2019-03-06 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕不滿政論節目指涉台北市長柯文哲財產申報不實，市長夫人陳佩琪一狀告上法院。法院今以受侵害者為柯而非陳，判決陳敗訴。陳佩琪稍早在臉書發文抒發心情，疑惑既然法院判決早有明確法律依據，為何還要求她提供各項財政收、支明細。她還預告將對柯P「曉以大義」，強調「以訟止謗，才有高度」。

陳佩琪在臉書上寫道，法律認定夫妻各有人格獨立權，節目通篇都是指涉柯文哲而非自己，據此認定名譽沒有受到損失。她認為，依照此法，官司應在提告後一週內速速結束，法院卻要求她提供2200萬元財產收入、支出明細後，在判決書稱對這筆財產的來源不予評論，這讓陳佩琪抱怨「那一開始要我提供這些幹嘛？」

陳佩琪說，既然法律認定她與柯是獨立個體，名譽也獨立，那她想向監察院陳情，將來自己賺的錢不要跟柯共同申報，「不然我辛苦賺的錢，還要被說財產來源不明，被他拖下水不打緊，提告還敗訴？」

陳佩琪提到，柯文哲常說市場要維持高度，不想隨便提告。但一張席地而坐的照片就被批評成無市長高度，「就我看來，這張照片就是他平日的X樣子」。陳認為，市長維持財產清譽的高度比較重要，因此晚上會對他曉以大義，「以訟止謗，才有高度」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/