台鐵導覽圖見國號變「ROT」 國民黨團轟：蔡政府竊國

2019-03-06 12:37

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團上午召開記者會指出，台鐵台北車站周邊的導覽地圖上，外交部領事事務局英語翻譯將國號寫成「Republic of Taiwan」，黨團痛批蔡政府不敢公然宣布台灣獨立、正名釋憲，還透過台鐵搞台獨，書記長吳志揚直斥，在中華民國的領土搞錯國名，絕對不可原諒，還痛批蔡政府竊國，要求立刻下架、改正，並追究相關責任。

吳志揚表示，在中華民國首都交通要道的地圖導覽圖上居然出現「Republic of Taiwan」，明明大家都知道我們是「Republic of China」，什麼時候變成「台灣共和國」？他痛斥，這12面導覽地圖已經在國家大門掛了2年，是上級授意、放任或默許？交通部、台鐵應該說清楚。

吳志揚質疑，導覽地圖中唯有外交部領事事務局的標示國號錯誤，其他政府機關卻完全沒標示國號，難到是刻意灌輸外國人這裡是「台灣共和國」？他說，國民黨團對這樣的小動作感到不齒、嚴厲譴責，要求立即下架、修正，並追究相關疏失。

國民黨團副書記長童惠珍表示，我國在外使館、代表處或僑界，對外都會使用「Republic of China」（縮寫ROC），至多括弧加註（Taiwan），在海外沒人會使用「ROT」，現今為了提高辨識度，使用Taiwan（ROC）已是國際最大容忍度，蔡政府不敢宣布獨立，又在國號大玩文字遊戲、藉此混淆世人，對我國爭取國際能見度一點幫助都沒有。

「自以為撿到槍，取悅蔡英文總統！」立委賴士葆表示，如果只是錯1、2個英文單字，大家可以理解，但這很明顯是故意的，蔡政府何其可悲，不敢正名制憲、不敢宣布獨立，只會搞小動作，「台獨從台鐵做起，何其悲哀」，全民應予以譴責。

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