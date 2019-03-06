害韓國瑜的都是國民黨自己人 朱立倫：跟韓的心情一樣

2019-03-06 10:40

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今上午舉行「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典，由黨主席吳敦義親自主祭，黨內「太陽」罕見齊聚﹔前新北市長朱立倫受訪時，被問到高雄市長韓國瑜夫人李佳芬說害韓國瑜的都是國民黨自己人，朱認為，李的說法應該是有依據，但他跟韓的心情都一樣，希望國民黨這些風風雨雨能夠過去。

朱立倫在參加「恭祝福德正神聖誕千秋」祭典前受訪，對於基層有聲音將韓國瑜放入總統出選民調內，朱表示，他們今天來祈求土地公能夠保佑全民平安，國民黨一定要團結一致，也一定會團結一致，每一位黨內先進包括韓在內都是黨內非常重要的資產，大家團結在一起。

媒體詢問，李佳芬說害韓國瑜的都是國民黨自己人？朱立倫認為，李佳芬的講法有一些依據，但他和韓的心情都是希望國民黨這些風風雨雨都能夠過去，希望大家能團結在一起，最重要是台灣要走出困境，大家對於民眾最關心的經濟議題，韓和國民黨一樣全力拼經濟，就是要給民眾願景、好日子。

朱立倫也說，韓國瑜一直都是他的好朋友，「我們彼此會同心協力」，共同努力，讓大家支持讓國民黨2020能夠重新執政﹔而是否有跟前總統馬英九團隊借將？朱立倫表示，沒有分馬團、 朱團隊或是吳團隊或是王團隊，都是國民黨團隊，大家提完名後，一定全都團結在一起。

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