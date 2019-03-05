高雄區長大調動為了佈樁？ 市府：沒有政治考量

2019-03-05 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任以來，今天首次大幅度調動區長、戶所主任，38區高達21區異動，更拔擢3名女性區長，幅度之大歷年罕見，被外界解讀是為了佈樁。

不過，民政局長曹桓榮說，異動名單在職等上沒有人降調，而且公務人員不分藍綠，也沒有政治考量，市府是拔擢有能力的人，根據幹部的工作表現，進行職務領域的調整，更鼓勵全方位的歷練，讓人才都能適才適所。

原民政局副局長駱邦吉、鼓山區長鄭明興調任參議，由參議袁德明調任副局長、林福成調鼓山區長，曹桓榮肯定駱邦吉、鄭明興2人歷練豐富，都是民政老兵，調任參議協助市長韓國瑜；袁德明是政風出身、操守好，歷任高雄各大、小區長，將借重他的管理經驗，擔任副局長推動民政事務。

值得一提的是，市府這次拔擢3名女區長，包括三民二戶所主任吳淑惠、路竹區公所主秘李秀蓉、三民區公所副區長鄭美華，曹桓榮說，因應女力時代崛起，女性幹部在工作表現上，更為細心又受肯定，未來會提拔更多的女性幹部。

不過，有3名區長調任區公所主祕、民政局專員被外界視為降調，例如林園區長謝水福、梓官區長蔣金安均調任公所主祕，彌陀區長羅長安則調為民政局專員，曹桓榮強調，依職等都是平調，依據工作能力進行調整，是希望市府幹部多所歷練。

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