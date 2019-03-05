郭國文提「雙城新核心」 新市政中心+南科成發展雙引擎

2019-03-05 21:42

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市新市政中心去年經由公民投票，選出善化目加溜灣大道北側、南科ABC區周邊及新市看西農場西邊等3處，台南市政府已完成細部規劃評估，民進黨台南立委候選人郭國文陣營認為，新市政中心座落在南科區最為合適，同時呼籲市議員謝龍介不要反對或阻擋南科發展。

郭國文今天提出「台南雙城新核心」政策，以南科的科技產業重鎮為主軸，呼籲增設南科第三期基地及興建台南新市政中心政經雙核心，作為台南發展的雙引擎，除了可擴大南科效應，位於大台南地理中心，交通相對便利，政經雙引擎效率可翻倍。

新市政中心經由民意投票，最後選出南科特定區ABC區周邊地區、善化目加溜灣大道北側地區、新市看西農場周邊地區等3個地點，郭國文建議，最終應選擇兩地作為未來台南政治及經濟的雙核心，未來入國會後，也會全力推動預算及用地的開發。

前農委會副主委李退之則呼籲謝龍介，不要再像過往，一再反對新市政中心的興建，阻擋南科區的發展，應考量台南縣市的融合與長久的發展，協助推動新市政中心與南科三期的開發。

對此，國民黨台南市黨部發言人總召黃淑貞說，市長黃偉哲曾宣布任內不會推動新市政中心，郭國文應多關心市政，更何況新市政中心並非立委職權。她強調，只要對台南有利的建設，只要對台南市民有利的建設，謝龍介都歡迎落腳台南。

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