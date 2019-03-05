學校不敢教的事！促轉會培訓30專才 投入政治創傷心理療癒

2019-03-05 19:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在威權統治時期戒嚴長達38年，有上萬政治受難者遭受國民黨政府迫害，行政院促轉會表示，台灣社會所受政治暴力創傷仍然未癒，學校的心理師、社工師的教育課程更不去談國家暴力，促轉會首度培訓出30名「專業助人工作者」，未來更將建議政府設立國家級的政治創傷療癒中心，修復政治暴力創傷傷痕。

據了解，促轉會去年5月底揭牌成立後，開始培訓「專業助人工作者」，包含具臨床經驗的心理師、社工師，經過數月嚴格訓練，正式培訓出30名「專業助人工作者」，這批人都受過政治創傷心理療癒的專業訓練。

促轉會委員彭仁郁說，30名「專業助人工作者」是從200多名學員中脫穎而出，也收集了60個政治受難家庭同意讓促轉會進行訪查，促轉會已派「專業助人工作者」做家戶訪談，現階段已完成13人次家訪。

彭仁郁說明，「政治創傷心理療癒」主要針對受難家庭的需求進行了解，比方說有些受難者年紀很大，處於孤立無援狀態、經濟窘困環境，這時就需引入社工資源協助；此外，促轉會去年辦過3場說明會及問卷調查，發現受難者及家屬確實有心理療癒的需求。

彭仁郁指出，為何促轉會需要培訓政治創傷心理療癒的「專業助人工作者」，是因為學校教育刻意不教，台灣的心理師、社工師在校園所受教育，是完全不會接觸到政治暴力創傷的。

她分析，學校正規課程不會去談及，這當然與戒嚴時期的黨國體制有關，這些威權遺緒至今仍存在校園，導致心理及社工科系不教政治暴力創傷。

在國外剛好相反，例如法國在碩士班階段會有課程談及創傷，關於「人際暴力創傷」特別提出來教，這類創傷不單僅是家暴，更有政治暴力、組織型暴力、國家暴力面向。

「政治被逐出臨床工作場域！」彭仁郁強調，台灣過去幾乎沒有在關注政治受難者的心理層面，學院課程刻意不談政治及宗教，若有人向你訴說創傷起因是來自政治，心理師或社工師還會歸因到「個人內心」問題，完全不管國家暴力對個人生命影響。

她指出，當國家對人民施暴的政治創傷刻意迴避不談後，整個創傷其實會蔓延台灣社會，長輩們恐懼地向小孩吩咐「千萬不要管政治」，在學術場域方面，除了念歷史及社會領域外，其他領域就刻意不談政治。

為了讓具臨床經驗的心理師、社工師了解政治暴力創傷，促轉會已在培訓過程中，補充台灣在戒嚴時期的政治暴力歷史，藉由觀看口述歷史，及討論與心理等專業相關的面向進行培訓，目前這些「專業助人工作者」有至高雄、彰化、台北市等地，完成第一階段訪談。

據促轉會規劃，透過家戶訪談可掌握受難家庭遭到政府迫害情況，促轉會下一步將建立關係、掌握實際需求，並「客製化」量身訂作如何療癒，願接受訪談個案至少會安排3次，幫助受難者及家屬走出傷痛。

彭仁郁指出，相關訪談紀錄不只是質化研究，未來也會進行量化的政治暴力創傷量表，會委請學者分析量表，針對調查資料與一般人口比較是否有長期創傷症狀等。未來也會建議政府相關單位設置國家級的政治創傷療癒中心，撫平政治受難者及社會傷痕。

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