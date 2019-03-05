「中國外交部」現身推特回推文 吳釗燮驚問：Really？

2019-03-05 17:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國2月炸毀位於河北石家莊的世界最大滴水觀音石像，引發熱議。外交部長吳釗燮昨天在外交部推特轉發炸毀影像，嘆道「拜託告訴我這不是真的」，今天竟有個自稱是中國外交部的推特帳號出現，留言「我們有調查確定該石像是違建」，吳釗燮驚訝發現，截圖提問真實性。

《寒冬》（Bitter Winter）報導，河北省石家莊平山縣過去耗費5年時間，砸下1700萬人民幣（約台幣7820萬元），在當地山壁上刻出一座高57.9公尺的滴水觀音像，吸引大批觀光人潮到場膜拜、還願，不料卻因此成為中國共產黨眼中釘，2月遭到官方派出爆破大隊，將觀音像炸毀。

吳釗燮昨天在外交部推特轉發炸毀影像，嘆道「拜託告訴我這不是真的」，今天下午竟有個自稱是中國外交部的推特帳號出現，在推文下留言「我們有調查確定該石像是違建」，吳釗燮驚訝發現，截圖驚問「Really？」他說，他知道中國有很多盜版，不過希望有人告訴他「這個帳號是真的」。

帳號「中华人民共和国外交部 Ministry of Foreign Affairs of the PRC（＠MOFA_PRC）」雖在簡介自稱是中國外交部官方帳號，但未經推特官方認證，於2019年3月加入，到目前只有10個跟隨者和四個推文。另，推特上有一稱為「中國外交部（＠china_mofa）」的帳號，自2015年10月後停止更新。

Please tell me this isn’t true. JWhttps://t.co/Y3DM8qy2gj pic.twitter.com/wRnNEDQtuv — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） March 4, 2019

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