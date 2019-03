「中國外交部」現身推特回推文 吳釗燮驚問：Really？

2019-03-05 17:31

〔記者呂伊萱/台北報導〕中國2月炸毀位於河北石家莊的世界最大滴水觀音石像,引發熱議。外交部長吳釗燮昨天在外交部推特轉發炸毀影像,嘆道「拜託告訴我這不是真的」,今天竟有個自稱是中國外交部的推特帳號出現,留言「我們有調查確定該石像是違建」,吳釗燮驚訝發現,截圖提問真實性。

《寒冬》(Bitter Winter)報導,河北省石家莊平山縣過去耗費5年時間,砸下1700萬人民幣(約台幣7820萬元),在當地山壁上刻出一座高57.9公尺的滴水觀音像,吸引大批觀光人潮到場膜拜、還願,不料卻因此成為中國共產黨眼中釘,2月遭到官方派出爆破大隊,將觀音像炸毀。

吳釗燮昨天在外交部推特轉發炸毀影像,嘆道「拜託告訴我這不是真的」,今天下午竟有個自稱是中國外交部的推特帳號出現,在推文下留言「我們有調查確定該石像是違建」,吳釗燮驚訝發現,截圖驚問「Really?」他說,他知道中國有很多盜版,不過希望有人告訴他「這個帳號是真的」。

帳號「中华人民共和国外交部 Ministry of Foreign Affairs of the PRC(@MOFA_PRC)」雖在簡介自稱是中國外交部官方帳號,但未經推特官方認證,於2019年3月加入,到目前只有10個跟隨者和四個推文。另,推特上有一稱為「中國外交部(@china_mofa)」的帳號,自2015年10月後停止更新。

Please tell me this isn’t true. JWhttps://t.co/Y3DM8qy2gj pic.twitter.com/wRnNEDQtuv — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) March 4, 2019

