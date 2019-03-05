批綠逕付二讀同婚專法 藍委稱「台灣是神掌權的國家」

2019-03-05 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕政院版同婚專法草案「司法院釋字第748號解釋施行法」今日在立院通過表決，逕付二讀。國民黨立委孔文吉在國是論壇發言時，批評此舉公然違反程序正義及公投結果，質疑「台灣沒有法令嗎？台灣沒有神在掌權嗎？」呼籲兩黨立委拿出良心，彰顯台灣究竟是一個由神掌權的國家。

孔文吉表示，在2017年大法官釋憲，強調應該保障同婚平等權後，民進黨政府遲遲沒有做為，也無提供正、反方互相對話的機會，直到2年大限將至，才想試圖讓法案蒙混過關、暗度陳倉，違反了民意、程序正義和婚姻是由一男一女結合的普世價值。

孔文吉提到，行政院長蘇貞昌日前在臉書發文，懇請立院盡速通過，完成立法，批評「難道行政院是用臉書在治國嗎？你們民進黨票數很多嗎？」孔文及質疑，「台灣沒有法令嗎？台灣沒有神在掌權嗎？」呼籲兩黨委員拿出良心，「彰顯台灣究竟是一個由神掌權的國家。」

「司法院釋字748號解釋施行法」由民進黨團於今日院會中提出逕付二讀主張，國民黨及親民黨團則強烈反對，提案退回程序委員會重新提出，在雙方意見僵持下，最終進行表決，民進黨團提案勝出，該法將逕付二讀，由民進黨團負責召集協商。

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