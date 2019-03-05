北市生育率創新低 柯P：砸錢不能解決問題

2019-03-05 11:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為挽救生育率，台北市政府從2010年推出「助妳好孕」專案，每年砸30億元提供生育補助、育兒津貼及孕前健檢等，北市去年仍是全台最晚婚、最晚生，不僅結婚對數比前年少近千對，去年出生人口數更創8年新低。

台北市長柯文哲今受訪坦言，生育率偏低已不是單純經濟問題，還有文化的因素，至於該如何解決？柯坦言自己以前沒有認真想這個問題。

柯今天上午沒有公開行程，但依舊在市長室外接受媒體聯訪，談到好孕專案成效不彰？柯說自己去以色列參訪，發現當地人口數為900萬人，台灣則是2300萬，結果兩邊的出生數居然一樣，所以台灣目前生育率偏低，這不只是經濟層面，還有文化層面、年輕人想法，生出來還有養育教育、幼稚園托兒所要送哪裡。

柯指出，後來發現，給生育補助可以提高生育率，「甲卡歹」（台語），哪有可能，所以還是要有整套規畫，不是錢就可以解決問題。

媒體追問，所以到底有沒有解方？柯文哲說，老實講，以前沒有認真想過這個問題，以前都說台灣經濟不好，年輕人不想生，「我看不完全是那個問題」。

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