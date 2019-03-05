中國今年軍費達5.4兆台幣 台灣的16倍

2019-03-05 10:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大今天在北京人民大會堂開幕，根據今天出爐的中國政府工作報告，中國國防預算金額為人民幣1兆1898.76億元（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5%，已連續3年突破人民幣兆元。中國去年國防預算1兆1069.51億元，比2017年成長8.1%。2017年成長7%，首度突破兆元，達1兆443.97億元。

根據中華民國108年度中央政府總預算，台灣今年度國防預算為新台幣3404.78億元，較107年度成長183億餘元。中國今年國防預算約為台灣的16倍。

英國國際戰略研究所公佈的2018年國家軍費排名，就點出中國軍費金額， 1682億美元（約5.2兆台幣）居世界第二，軍費支出最多的是美國，6430億美元（19.2兆台幣）。

中國全國人大今天上午開幕，李克強進行工作報告及預算報告，3月15日上午舉行第四次全體會議，表決各項工作報告的決議草案，表決《外商投資法》並閉幕。對於《外商投資法》，人大發言人張業遂昨在記者會表示，該法案不適用台港澳，因為「都是中國一部分」，但3地是單獨關稅區，不同於外資、也不完全等同內資，具特殊性，至於細節未說明。

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