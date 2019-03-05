距台灣450公里！中共4架轟炸機首度進駐廣東興寧

商用衛星公司ImageSat International公布最新消息透露，中國解放軍4架戰略轟炸機「轟-6」前推部署在廣東興寧機場，為數年來首次，距離台灣海岸僅有450公里。（圖擷取自推特）

2019-03-05 06:45

〔即時新聞／綜合報導〕商用衛星公司ImageSat International最近公布消息透露，中國解放軍4架戰略轟炸機「轟-6」前推部署在廣東興寧機場，為數年來首次，距離台灣海岸僅有450公里。

ImageSat International昨（4日）在推特上表示，本月1日衛星影像偵測到，4架中國戰略轟炸機「轟-6」進駐廣東興寧機場，並聲稱為數年來首次。興寧機場位於中國廣東省興寧市，被外界認為是因應823侵台戰役所興建，1979年改為軍民兩用機場，1987年梅縣機場建成後，興寧機場又恢復為軍用機場。

《聯合報》報導，目前國防部尚未對此事做出回應。據了解，解放軍出海訓練的轟-6，基本都是由內陸機場再轉到靠近海邊的機場，整理和補充後再進行遠海長途任務，近期多次從巴士海峽東邊的轟-6批次，應該都由興寧機場出發，但興寧機場本身有其他飛行部隊駐防，轟-6應非準備長期部署在此地。

國防部曾在上月27日公布解放軍轟-6的消息，指中共轟6型機當時由中國「廣東沿海基地」陸續出海，朝南海飛行後飛返駐地，進行例行性長航訓練。「廣東沿海基地」研判可能就是廣東興寧機場。

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