擁核團體又提2案公投 高喊「重啟核四」

2019-03-04 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕提出「以核養綠」公投廢除電業法第95條第1項的黃士修等人今（4）日召開記者會，宣布提出「核能減煤」與「重啟核四」兩個公投。在行政院尊重公投結果廢除第95條第1項後，黃士修卻稱去年複決案代表民眾渴望續用核能，但政府卻「限縮解釋」，只刪除《電業法》的2025非核家園期程，因此提出創制案，要求政府制定核能減煤專法。

綜合媒體報導，黃士修表示「重啟核四」公投案已收集到20萬份連署書，將從中抽出4000份整理造冊；而「核能減煤」公投案在兩週前就已提出，連署書超過5000份，將抽出4300多份造冊，下午就會送到中選會正式提案。

報導指出，「重啟核四」公投案的主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」；「核能減煤」公投案的主文為「您是否同意，立法院應制定包含究責機制之核能減煤專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」

「重啟核四」公投提案領銜人黃士修表示，核四撕裂台灣社會30年，過去民進黨尚未執政時，一直強調交由全民公投決定核四是否使用，但執政後又不敢交給人民做主，核四已經變成政治圖騰。此外，黃士修提到民進黨前主席林義雄日前又跳出來反對核四，他身為小弟很尊敬老人家，但希望林義雄若人生還有最後一分價值，應該要支持核四公投。

「核能減煤」公投提案領銜人廖彥朋則表示，去年複決案代表民眾對核能續用的渴望，政府卻「限縮解釋」只刪除《電業法》的2025非核家園期程，因此提出創制案，要求政府制定核能減煤專法。

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