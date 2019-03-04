政院提同婚專法草案 親民黨團：不要造成社會對立

2019-03-04 12:20

〔記者林良昇／台北報導〕行政院提出的「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，立法院親民黨團總召李鴻鈞今召開記者會表示，司法院大法官在2017年5月24日作出釋字第748號解釋，跟2018年11月24日的公投結果顯然並不相同，但行政院提出一個急就章草案，倉促送到立法院，這是不負責任的作法。他呼籲行政院應該廣納社會大眾意見，不要造成社會更大的對立。

李鴻鈞表示，雖然公投法結果在法律位階上低於大法官解釋文，不過，公投結果是直接民意的展現，社會已經在「同婚／反同婚」議題上造成撕裂與對立，行政院提出草案時，雖然法案名稱是中性的，但法條內容並沒有好好檢視與省思，贊成同婚者不滿意、反對同婚者也不滿意。此舉顯然是要快速「清理戰場」，這是不負責的作法。

李鴻鈞呼籲，行政院應記取過往的教訓，例如「一例一休」修法，民進黨仗著國會多數倉促通過，造成的後遺症至今無法弭平。希望行政院能夠針對同婚法案好好再檢視，廣納社會大眾意見，審慎提出草案，而不是把球丟給立法院，這是不負責任的態度。

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