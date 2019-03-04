是否參選花蓮縣長？ 蔡碧仲：現在已經很好了

2019-03-04 09:46

〔記者謝君臨／台北報導〕法務部政務次長蔡碧仲自代理花蓮縣長「回鍋」後，今赴立法院司法及法制委員會報告並備質詢，立院國民黨團書記長吳志揚質詢時問蔡：「未來是否參選花蓮縣長？」蔡回說：「現在已經很好了」，表達並無競逐花蓮縣長意願。

立院司法及法制委員會今排審「少年事件處理法部分條文修正草案」，由司法院秘書長呂太郎、衛生福利部保護服務司司長林維言，以及法務部政務次長蔡碧仲報告並備質詢。

國民黨立委吳志揚質詢時，指蔡碧仲之前接受媒體訪問時，提到花蓮沒有外界想像的幸福，那蔡代理縣長之後，花蓮的幸福度是否提升？對此，蔡回說，在他擔任縣長的90天內，民調從5成2上升至7成，整體看來幸福度確有提升。

吳志揚順勢再問：「未來是否考慮參選花蓮縣長？」蔡回：「現在已經很好了」，言談之意目前並無競逐花蓮縣長意願；對此，吳提醒蔡「地方父母官不好當，如果有機會，好好想怎麼做，不要做人家政治打手」。

至於吳問說，蔡曾表示將出書揭露代理縣長時的所見所聞，是否進行中？蔡說，這已不是他的第一本書，出書並非揭露情資，僅提供自己的心得，提供執政者參考，如何依法行政；吳還向蔡索取一本作為參考。

對於吳志揚針對前總統陳水扁特赦議題，詢問蔡碧仲：「是否認為總統蔡英文是有智慧的人」，蔡回，他認為總統確實是有智慧的領導人，對於阿扁參加公祭時談論赦免議題，相信蔡總統有智慧處理。

蔡碧仲曾擔任檢察官8年，後轉任律師執業逾20年，接任法務部政務次長後，又奉派代理花蓮縣長99天，卸任回鍋擔任法務部次長。

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