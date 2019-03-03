彰化立委補選雨中激戰！游錫堃砲轟「兩岸和平協議」

2019-03-03 20:09

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化第一選區立委補選強強滾，民進黨立委候選人黃振彥今天在他的故居崙尾成立競選總部，前行政院長游錫堃、新竹市長林智堅都在大雨中現身力挺，滿場支持者高喊：「凍蒜！」游錫堃還砲轟有人提出與中共簽署「和平協議」，但結論就是淪為現在的西藏、新疆一樣下場淒慘，他呼籲支持者用選票向國際社會傳達我們的訊息。

游錫堃強調，鹿港是全台最有文化的地方，雖然目前整個大環境對於民進黨相當的不利，但是黃振彥過去的表現相當優異，是獲得認證的最佳政治CEO，有絕對能力足堪大任，可以繼續為彰化的繁榮進步奉獻心力。

林智堅則說，雖然這次補選相當的艱困，但是黃振彥每次參選都是挑戰不可能的任務，且每次選舉都是逢凶化吉，黃振彥過去大力行銷觀光，讓鹿港的遊客從之前每年600萬增加到目前的900萬人次，新竹市每年不過500萬人，這正是他要向黃振彥請益的地方。

黃振彥說，他當年參加鎮長選舉時曾提出打造鹿港國家歷史風景區，卻被對方譏為「騙選票」、笑說「天方夜譚」，但事實證明他做到了，不僅如此，他在鎮長任內也成功打響在地美食小吃名號，鎮庫結餘增加近5億元、個人施政滿意度每年維持在90％以上，絕對有能力複製成功的「鹿港經驗」來發展六鄉鎮。

柯呈枋冒雨拔蘿蔔 紀慶堂路口拜票

福秀宮今天為福德正神慶祝聖誕千秋，開放民眾免費拔蘿蔔、挖元寶，吸引數百民眾冒雨前來，國民黨立委補選候選人柯呈枋也冒雨與民眾一起下田拔蘿蔔，雖然弄得滿手泥，但他樂此不疲。

柯呈枋表示，土地公是農村的守護神，他很高興有機會來一起吃雞酒慶祝，他也拜託鄉親投他一票，讓他有機會進入立法院，成為縣長王惠美的助力，至於各界關切的「三子合體」助選，相關人員正積極規劃，並協調3位市長的時間。

無黨籍立委候選人紀慶堂則持續在路口拜票，期望能以鴨子划水、默默耕耘方式來獲取選民認同，讓他成為全民立委。

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