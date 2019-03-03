不徵召韓國瑜？ 朱立倫與馬同台：未來會爭取韓支持

2019-03-03 17:08

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九與表態參選總統的前新北市長朱立倫今天難得同台，馬英九被問到是否支持朱立倫？馬表示：「他那時候當行政院副院長也是我找他來的啊！」朱立倫則說，馬一直很支持鼓勵，未來他也會爭取高雄市長韓國瑜支持，「我們支持韓市長全力拚市政」。

馬英九與朱立倫今在「畫晴．話情」張可芸油畫展剪綵暨新書發表會同台，並一同參觀畫展，會後被問到是否支持朱立倫？馬回答：「我們一開始都支持他啊！」、「他那時候當行政院副院長也是我找他來的啊！」

朱立倫隨後被媒體問到馬英九的支持是否「有誠意」？朱表示，當然很有誠意，馬對他一直都非常支持鼓勵，今天共同看畫展，心情很好；媒體追問，馬並沒有回應「是否支持」朱選總統選到底？朱則說，只要國民黨提名的話，一定是選到底，不然的話現在講選到底免得造成誤會，一定是全黨團結一致。

對於黨內初選制度，前立法院長王金平曾表示「只要二階段徵召，不排除參選到底」；朱立倫強調，沒有所謂二階段，國民黨只要團結一致，展現出努力跟實力，相信國民黨會推出最強的候選人，「現階段會有這樣的疑慮表示我們不夠努力、不夠強，只要我們夠強，大家一定會全力團結、支持」。

沒有二階段是否意味最後韓國瑜這選項？朱立倫表示，相信國民黨初選後，提名出來，全黨會團結一致﹔韓國瑜是他的好朋友，也是國民黨的資產，「我們支持韓市長全力拚市政」，至於初選的事情，黨目前只有講出「三七」這樣的比例，還沒有規劃出時程。

朱立倫強調，他會爭取全民的支持，因為最終還是大選，國民黨員也是選民，他都是以全民支持最重要，就像他今天到高雄，不管是參加活動或是參加餐會，都是爭取所有民眾的支持。

而是否爭取韓國瑜支持？朱立倫說：「你放心，一定會的。」

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