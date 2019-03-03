吟詩、吃魷魚粥 台南追思228失蹤的台灣菁英

2019-03-03 16:42

〔記者劉婉君／台南報導〕228連假最後一天，台灣羅馬字協會等多個單位，今天下午2時28分，在台南市228紀念公園舉辦「228詩歌文化節」，吟台灣詩、吃魷魚粥及魷魚絲，追思228失蹤的台灣菁英。

「228詩歌文化節」活動一開始，參與民眾先在228紀念碑獻花並默悼，隨即吟誦一首首228事件、轉型正義等主題的台語詩，表達追思之情。

228詩歌文化節由台灣羅馬字協會主辦，台灣南社、台灣教會公報社、台文筆會、台灣府城舊冊店等單位協辦，以吃魷魚粥的方式紀念，來自於1947年3月10日，台北市律師公會會長李瑞漢在家中與親友食用魷魚粥時，突遭憲兵及便衣警察非法逮捕，從此一去不返。日後每逢3月10日，李瑞漢的家屬便以吃魷魚粥作為紀念。

台灣羅馬字協會表示，「紀念活動民俗化」是讓後代子孫永遠留念的好方法之一，期望透過台語歌詩及魷魚粥、魷魚絲，以生活化的方式永懷紀念228台灣先烈。

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