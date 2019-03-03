取代習近平！中國人大將舉行 韓國瑜被拱當國家主席

2019-03-03 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕韓流發威！中國全國人民代表大會5日將於北京召開，中國國家主席習近平得擺平經濟衰退引起的反彈聲浪。有網友在臉書發起活動，認為像韓國瑜這樣一個將全中國人民幸福放在第一位的良善好人，應該取代習近平成為全新的中國領導人，「韓國瑜走進去，習近平滾出去，中國發大財！」、「鑽向敵人的心臟！」

該臉書活動詳情表示，韓國瑜是一個良善的好人，他都把全中國人民的幸福放在第一位，所以支持九二共識，就是為了追求中國人的幸福，「貨出得去，人進得來，中國人民發大財」。因此，韓市長要將中國高雄的經驗，推廣到全中國，一定會取代習近平，帶領中國人民，讓龍的傳人再起，威名遠播天下。

內文指出，活動在2019年10月1日，中華人民國慶那天，一起到中國天安門，大喊韓國瑜我愛你，支持韓國瑜成為中華人民共和國國家主席，「唯有韓國瑜才能讓中國北漂的孩子，回得了家，人人都發大財！」、「未來不用再春運了，人人都可以在家鄉賺大錢」。

此活動至今已經有超過1200名網友勾選會參加，逾5000名網友表示有興趣，勸進韓國瑜「更上一層樓」的網友也魚貫而出在討論區打氣，認為韓國瑜不該屈就於高雄：「北京發大財」、「禿子跟著月亮走，維尼跟著禿子走」、「一帶一路都是笑話！韓總的愛情產業鍊才是發大財的唯一選擇」、「韓國瑜的支持者來自全世界，超越所有政權與黨派的領袖！」、「韓國瑜走進去，習近平滾出去，中國發大財！」

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/