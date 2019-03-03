中科院擬將F-5戰機發動機改製飛彈 計畫變數仍多...

2019-03-03 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出中科院針對空軍除役的F-5戰機所留下的J85型發動機進行改良，將規劃改製成長程巡弋飛彈的動力來源，不過，目前此計畫變數仍多，除了發動機改良需經過美方同意，最重要的長程導航系統仍未有著落。

根據《上報》報導，我國曾是國際間使用F-5戰機數量最多的國家，共計生產242架單座的F-5E型機與66架雙座的F-5F型機，空軍與中科院計劃將J85型發動機改製為長程巡弋飛彈的動力來源，經盤點發動機庫存與備用零組件後，約可整併出約300多具的可用發動機。不過F-5戰機是美方授權生產的軍事物資，具有合約限制，軍事物資上的零組件要轉贈、售與改用，都需要經過美方同意，這也為改製計畫增添變數。

知情人士指出，雖中科院規畫長程巡弋飛彈由J85型發動機來解決動力來源，但是真正重要的導航系統所使用的原件都還沒有著落，例如軍規的功率放大器等組件都還未提出，若要讓飛彈射程更遠，除了提升動力來源，還要有功率更大的導航系統，否則現行的導航系統無法支援超過1500公里的遠距導航。另外，在導航功率調整後，電力與相對應系統都需調整，整個系統進行整合工程時仍須克服許多難處。

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