比中國多一張選票有多重要？ 龔與劍：當人或當豬的分水嶺

2019-03-02 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕曾聲援六四天安門事件，遭中國政府送勞改2年的龔與劍，跳機「滯台」至今3年多，今天（2日）在臉書發文，提到有台灣民眾向他說，台灣沒比中國好多少，只是「多一張選票」，政治永遠是政客在操控，民眾像是政客手中被捏來捏去的橡皮泥。對此，他強調：「一張選票真的很重要。」

龔與劍提到，台灣選民正因有一張選票，才有全民健保，才可以上街抗議時不被「六四」，才會在臉書上罵政府不被判「顛覆」，才會在總統府舉五星旗不會「槍決可也」。他想，民眾手中若無這張選票，那麼政治家會成為「政客」，而這些「政客」會變成「偉大領袖英明統帥」，民眾則會成為洗腦教育下，喊著「黨啊，親愛的媽媽」的奴才及奴隸。

龔與劍表示，若要看少了一張選票的中國人民生活，可回顧2015年7月9日發生的「中國709大抓捕事件」，當時中國公安將上百名律師、民間維權人士及其家屬帶走，其中，維權律師江天勇自刑滿後就失蹤，據說被軟禁在河南鄭州，受到當地政府「無微不至」的照顧。對此，龔與劍指出，有些「中國台灣人」甚至會認為「經濟歸經濟，政治歸政治」，在中國談政治出事是活該。

龔與劍再舉例，2002年9月，湖南省第9屆運動會在他的家鄉湖南益陽主辦，然而當局為了「迎省九運」，以市容整齊為由，下令將益陽市城區街道上所有門店的招牌，不論新舊，一律強拆，招牌必須統一規格、統一字體，「於是，奇怪的一幕出現了，上午政府城管招牌強拆隊剛走，下午市政府的招牌裝飾隊就上門了，而且都是一口價，不同意，你的店鋪就必須關門不得營業。」

最後，他感慨，一張選票對台灣民眾而言真的很重要，「是我們生而為『人』還是生而為『豬』的分水嶺。」

龔與劍臉書

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/