中國政協談民主協商統一 陸委會：台灣人不會上當！

2019-03-02 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國政協會議今天提出要與台灣進行「民主協商」，表示在堅持九二共識的前提下，兩岸協商的方式可以很「靈活」。對此，陸委會今天晚間表示，中共所謂的「民主協商」，不過是侵略台灣政策背書的騙人伎倆，台灣人絕不會上當！

根據《中央社》報導，中國人民政治協商會議第13屆全國委員明天（3日）下午舉行，依照慣例前一天，也就是今天舉行會前記者會，針對國家主席習近平提出的「民主協商」，希冀兩岸和平發展，中國政協發言人郭衛民在記者會上表示，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，且在「堅持『九二共識』、反對台獨」的政治基礎上，民主協商的形式可「靈活多樣」，還指出政協方面會繼續深化與台灣各黨派、團體、人士交流，推動兩岸和平統一。

對此，陸委會不以為然，在今晚表示，中共專制政權下根本不存在「民主」這一事實是全世界都知道的，痛斥中國嘴巴上說得一套「民主協商」，根本是在中共早就設定好的框架下討論、溝通，為了之後侵略台灣政策施行背書的伎倆罷了，台灣人才不會上當！

陸委會強調，中共的「一國兩制」無非就是要破壞台灣民主，呼籲北京當局認清事實，民調顯示台灣有8成的民眾絕不接受「一國兩制」。要想化解兩岸分歧，正視中華民國存在這一事實，不設任何前提來協商才是唯一管道。

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