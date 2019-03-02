國軍文宣大秀「軟實力」 統合心「讚」團隊出招

2019-03-02 20:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍除了持續增強軍力、演訓「武嚇」，也逐步加大「文攻」力道，想動搖我國軍、民心。據了解，國軍為因應現今局勢，並加強文宣質量，政戰局文宣心戰處近期成立「心讚團隊」，結合心戰大隊、軍方媒體等能量，進而提升國軍文宣影片的品質與多樣性，強化影響力與效果。

中國解放軍對台威脅漸增，甚至還在春節假期時推出「戰鷹繞著寶島飛」音樂影片，更納入台灣地景，威嚇氣息濃厚。對此，國軍也不甘示弱地發布影片，展現多型飛彈射擊演訓畫面回擊。但有別於過去強硬回擊，國軍今天（2日）對於外界提出防衛能量等疑問，則採軟性方式述說以「愛」守土的概念，更稱因為有愛，守護家園的努力、決心「沒有極限」。國軍也透露，這是由首次成立的「心讚團隊」製播。

知情人士表示，以往國軍文宣影片多由青年日報、軍聞社主責，雖然這兩個單位的表現外界有目共睹，但平時也須肩負軍事新聞採訪任務，因此軍方在政戰局文宣心戰處主導下，成立「心讚團隊」，並逐步納編青年日報、軍聞社的能量，強化軍方宣傳作為。

青年日報、軍聞社過去所製作的影片，多以拍攝實景為主，但國軍今天公布的新影片，則又納入電腦繪圖等元素。相關人士表示，「心讚團隊」的「處女秀」由心戰大隊主導，軍方期望未來影片風格與元素更加多元。而這次採取軟性手法，有別於過去較為剛強的影片調性，也是盼讓民眾有耳目一新的感覺。

國防部今天發布的影片，以「因為愛，決心沒有期限」為題，提及率眾死守一江山島的王生明少將、躍入海中救同袍的大萬艦救難長李遠華上尉、為換取民眾安全而放棄跳傘的莊倍源上校英勇事蹟，並強調國軍以國家安全、人民福祉為第一要務。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/