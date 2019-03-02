保留二階段徵召挨轟 吳敦義：難道選舉是要輸？

2019-03-02 12:32

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2020總統初選制度拍板後，黨主席吳敦義又拋出保留二階段徵召空間，引發輿論；吳敦義今天受訪指出，這是為了求勝而保留的萬分之一可能性，「難道選舉是要輸嗎？」但希望不必，也不會演出2016年的狀況（指換柱）。

新同盟會今天舉行新春團拜，前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱、國民黨主席吳敦義相繼出席，但3人並未碰頭，吳敦義進場前受訪表示，沒有所謂二階段問題，但任何一個政黨都會以取勝為唯一目標，「難道選舉是要輸嗎？如果有萬分之一可能性，難道不會為了求勝做徵召準備嗎？」

他說，保留萬分之一的準備，是任何政黨都必要的，但他希望不必，也不會演出2016年的狀況，一定會照規矩。

面對媒體詢問「有中常委說你不選是要當King maker？」吳敦義立刻打斷提問連說了四次謝謝，便轉身進場。

吳敦義致詞時指出，捍衛中華民國、堅決反對台獨，確保台海兩岸和平，以及拚經濟、讓國民過更好的日子，是大家同心協力的目標，為了讓中華民國國泰民安、兩岸和平穩定發展，要拒絕台獨、為兩岸和平貢獻，讓社會繁榮復甦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/