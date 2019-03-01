王金平質疑保留徵召很奇怪 吳敦義：為了最後勝利

2019-03-01 12:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨雖已確定總統初選採取民調、黨員投票各占7成、三3比例，但仍未排除可能改採徵召最強人選，遭表態參選總統的前立法院長王金平質疑很奇怪，國民黨主席吳敦義今天上午受訪回應，他沒有講一定會有第二階段的徵召，只說保留這種可能性，因為國民黨要求光榮勝選，既然有人提出兩階段，他才說沒有所謂必然有兩階段的狀況，但假設為了最後勝利，保留徵召的可能性，但這是要非常慎重、謹慎，不能隨便為之。

吳敦義還說，這是「保留一線機會」，但一定要極為慎重的來做這個事，國民黨當然要求勝，只要依法、認真、努力，國民黨就不會重演2016大選的故事（換柱），但要保留，至少不能把這個可能性全部歸零。

媒體追問，所以初選勝出的人還是可能被撤換？吳敦義連忙說，他沒有這樣講，「我從來沒有這樣講話」，但他也說，「在進行當中假如是已經有這種情況，萬分之一的可能也是要保留著。」

吳敦義今天上午參加世界客屬總會理監事新春聯誼暨國民黨客家事務委員會新卸任主委交接暨新春團拜聯誼活動，同樣出席這場活動的還有前黨主席吳伯雄。吳在致詞時說，這2、3年來他看到吳敦義在最艱困的時刻領導國民黨，可以想像他受到財務等各方面的壓力，忍辱負重，面對現在的關鍵時刻，他相信吳敦義會繼續領導國民黨團結勝利，在重要的時刻發揮智慧，國民黨在吳敦義的領導下一定會促成黨內團結，共同達成目標。

接任國民黨客家事務委員會主委的中常委范成連致詞時則是當場表態力挺吳敦義參選總統。他說，無論現在外界怎麼看國民黨，媒體指稱國民黨總統初選的問題，他都要表達對「老成持重」、「幹練」、「有才華」，就如同吳伯雄對吳敦義的讚賞，2020選舉不能只有勝選，還要有一位能與對岸溝通協調的人，他環顧全台灣除了吳伯雄外，有此條件的人就是吳敦義，因此他企盼吳敦義能成為台灣2020年的總統。

他還說，現在台灣的民調與選民很奇怪，但自己會好好拜託客家各界人士，一同支持國民黨與吳敦義。

吳敦義致詞時則說，去年九合一選舉國民黨得到不錯的成績，一方面是全黨奮發圖強，另一方面是民進黨執政讓民眾失望，國民黨今後一定要非常用心，從此振興自強，為中華民國與台灣做出更大的貢獻。

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