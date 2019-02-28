眉來眼去？眼神不善？ 韓國瑜形容與柯文哲如美女互看

2019-02-28 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲於今（28）日展開「一日雙城」的單車行程，至於明日會否與高雄市長韓國瑜見面，韓國瑜表示，目前並未有此安排。日前新加坡媒體評論，認為韓國瑜參選總統與否取決於柯文哲，韓國瑜說：「世界上最惡毒的眼神是兩位美女互看對方的眼神」。

綜合媒體報導，韓國瑜被問及3月1日是否與柯文哲會面，韓國瑜表示目前暫無此行程安排。至於先前針對韓國瑜是否會參選總統，柯文哲說「wait and see」（拭目以待），韓國瑜回應：「We will see him」（我們看他），媒體問是否在等柯文哲，他連忙否認：「no no no，我是會『看著他』。大家都在看著柯P，等他從以色列回來再說。」

至於媒體詢問韓國瑜參選與否的關鍵，是否在於柯文哲的動態？韓國瑜回答：「世界上最惡毒的眼神，就是兩個美女在看對方的眼神。」他曾聽過「美女互看、眼神不善」的說法，好奇「不知道柯P現在怎麼看他？不曉得有沒有這麼惡毒。」

柯文哲今夜入宿高雄蓮潭會館，與韓國瑜先前所居的飯店一樣。韓國瑜表示，他現已不住該處，開玩笑道，那只是行政套房，「難道現在變總統套房了嗎？」

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