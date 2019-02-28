柯文哲南鯤鯓參香 秒變柯粉見面會

2019-02-28 19:27

〔記者王涵平／台南報導〕台北市長柯文哲今天傍晚抵達南鯤鯓代天府參香，受到大批柯粉熱情歡迎，爭相拍照，柯P品嘗平安糕時，董事長王連興祝他步步高升、平安順利，柯P回應說，平安順利就好。

柯文哲原預定傍晚6點30分抵達，不少柯粉下午2點就到場守候，廟方人員陪同柯文哲參香時，柯粉如影隨形，柯P幾乎寸步難移。

柯文哲參香後，品嘗廟方準備的豆花與平安糕，隨行人員一直提醒時間，因此他現場未回應媒體提問；在吃平安糕時，王連興祝福柯P步步高升、平安順利，柯文哲邊用手將桌上的糕屑掃光吃下，邊回應說，平安順利就好。隨後換上車衣，在柯粉熱情簇擁下騎自行車離去。

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