反擊國民黨「仿德偽造說」 林峯正：請吳主席提證據

2019-02-28 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨會見德國國會友台小組主席Willsch時說，台灣的不當黨產處理條例嚴苛，據民進黨稱是從德國學來的，但國民黨去德國考察並非如此，究竟蔡政府推轉型正義是真的從德國學來，還是偽造的事實？對此，行政院黨產會主委林峯正今日接受本報訪問表示，請吳主席提出證據，證明何謂偽造，國民黨應落實「黨產歸零」，將不當黨產歸還國家。

針對國民黨認為台灣在一九八七年解嚴後，國民黨已自覺發動民主化程序，轉型正義的理由與原因在台灣並不存在，台灣有政黨輪替，不能拿在野的國民黨與消失的東德共產黨相類比；林峯正反問，難道台灣有了選舉制度，所有不公不義之事，就不需要處理嗎？

林峯正強調，他去年赴德國考察轉型正義，德國處理不當黨產比台灣更嚴苛，只要被認定為不當黨產，全部禁止處分移轉至聯邦信託局管理，東德共產黨須負舉證責任，否則財產一律充公。

他指出，反觀台灣的不當黨產條例是先推定為不當黨產，要進一步認定為不當黨產，反而是黨產會要提出證據，怎會比德國嚴苛？

林峯正提及，台灣與德國處理轉型正義經驗不同，本來就不可能完全一樣，現在問題是台灣社會即便民主化，國民黨當年取自公家的財產，至今仍沒有歸還國家，難道只是因為有了選舉制度，當年那些不公不義的事，就不需要轉型正義嗎？

林峯正說，國民黨及其附隨組織被黨產會凍結的財產有8百多億元，國民黨現在還擁有228個各級辦公室，「政黨法」已規定要建立政黨公平競爭環境，國民黨也應將不當黨產歸還國家。

「不是吳主席說不實就是不實！」林峯正指出，國民黨應面對轉型正義，落實國民黨承諾的「黨產歸零」，也請吳主席提出證據，證明何謂偽造的。

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