柯P稱600萬人被屠殺是猶太人最大宣傳 基進黨痛批：冷血無知

2019-02-28 12:10

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲出訪以色列，表示「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代600萬人遭屠殺的事情」，引發民眾譁然。基進黨台北市黨部今上午表示，台灣直到今天仍無法窺見228事件完整真相，更沒有任何加害者被追究，首都市長卻在國際機場如此發言，該黨除哀悼無辜犧牲的台灣先烈，還認為柯是冷血無知政客。

基進黨台北市黨部表示，72年前，從228這天一直到3月底，許多台灣人和外省人遭中華民國國軍屠殺，國民黨政府的清鄉行動甚至維持到5月底；這些悲慘台灣歷史，到現在仍然無法窺見完整真相、更沒有任何的加害者被追究。

基進黨北市黨部表示，他們哀悼那些無辜犧牲的台灣先烈，但72年後的台灣，仍有如同柯文哲這般冷血無知的政客，以及那些不知悔改仍執意反對轉型正義工程的藍紅政客及支持者。

基進黨北市黨部還表示，柯文哲臉書昨張貼照片，柯坐在地板上用手機，不知道柯團隊用意何在，是想表現親民嗎？顯然很失敗，因為柯這種罔顧公共安全，佔用通道、擅自使用沒有「可充電」標示的插座（如外國機場的 Charging Station）等等行為，真的是做了最差最差的示範。

基進黨說，柯文哲隨行幕僚沒有人有帶行動電源嗎？丟臉的政府首長，旁邊還有空位你知道嗎？沒標示的插座不要亂用，更何況還是藏在柱子裡；連基本的公共安全常識和尊重他人的心都沒有了，怎麼能期待柯會對他國和台灣所經歷過的大屠殺歷史有絲毫的深省呢？

基進黨指出，柯文哲罔顧公共安全，佔用通道、擅自使用沒有「可充電」標示的插座（如外國機場的 Charging Station），做最差最差示範。（圖：擷自基進黨台北市黨部臉書）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/