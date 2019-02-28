二二八加害者從未道歉！促轉會：政治暴力創傷是現在進行式

2019-02-28 08:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府今日下午將舉行二二八事件72週年中樞紀念儀式，由總統蔡英文頒發回復名譽證書給政治受難者。行政院促轉會表示，許多政治受難者反映「真正加害者並沒有出來道歉」，台灣如要採南非式和解，應有加害者出面認錯，社會才能真正和解。

巴黎狄德羅大學心理病理暨精神分析學博士、促轉會委員彭仁郁接受本報專訪談及，二二八中樞紀念儀式撫慰效果已在遞減，有許多政治受難者反映，真正加害者未出來道歉，他們已等了一輩子，等不到一句加害者的道歉，「要怎樣讓過去成為過去」。

彭仁郁指出，二二八中樞紀念儀式在頭幾次一定具有撫慰效果，因為對政治受難者及家屬而言，國家好不容易願意面對，但之後效果會隨著轉型正義有無落實而改變。

彭仁郁提及，出席紀念儀式的國家元首，若不是政治受難者認為可代表加害體制來道歉的人，家屬還是沒有收到道歉，沒有加害者、受害者兩造，如何算是真正和解。

她強調，很多人不願談論二二八，這反映「台灣社會有集體創傷，政治暴力創傷仍是現在進行式」，在心理療癒或訪談過程中，許多政治受難者痛陳，他們年輕時所承受國家暴力、政治暴力創傷，難道就要被迫吞下去嗎！

對於有知名二二八受難者家屬，面對轉型正義會說出「現在過得好好的，管他過去幹什麼」；她也分析，這是一種「裂解」（Splitting）的創傷症狀，把創傷記憶放在自己不想提起角落，不面對防止再度受傷，心理上說服自己沒事、一切好好的，用自我防衛機制在保護自己。

彭仁郁說，有些人認為何必每年都談二二八，這對政治受難者及家屬來說，又形成另一種「二度創傷」，雖然政府每年都舉辦二二八中樞紀念儀式，但對受難者最重要的還是加害者責任。

她表示，台灣在談效法南非式和解，但南非式和解不是強迫受難者自行處理傷痕，是有加害者真的出來見證，談當年怎麼殺人、殺了多少人、在什麼情境下殺人，採電視公開轉播方式反省釐清，用真相換特赦、出面道歉促成和解，反觀台灣加害體制及其承繼者，至今不斷仍否認過去、撇清責任。

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