柯P稱600萬人被屠殺是猶太人最大宣傳 網友砲轟

2019-02-28 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲27日從以色列返抵國門，入境後接受媒體訪問時，柯文哲竟然脫口而出「對猶太人國際上最大的宣傳，還是這個希特勒時代，屠殺六百萬人這件事情」，此話一出立刻引發廣大網友砲轟「共三小」。

根據《TVBS》報導，台北市長柯文哲27日返抵國門後，面帶倦容地對媒體闡述自己訪問以色列的感想，他表示以色列官方均會安排外賓參觀「大屠殺紀念館」，柯接著表示自己的看法：「因為對猶太人國際上最大的宣傳，還是這個希特勒時代，屠殺六百萬人這件事情」。

柯文哲另外提到，台北市府往後能夠效仿以色列在「創新產業補助政策」的做法，也相當訝異以色列國會有設置「友台小組」，且負責人還是在國會擔任10年主席的要角，過去也曾擔任過以色列國防部發言人，因此雙方有針對國防政策進行意見交換。

柯文哲的言論在臉書上立刻引發廣大網友抨擊，不少網友們認為他這番言論太不得體，「不是個正常人，想不透台灣還有那麼多人支持他」，也有網友提到「這個應該要傳給以色列媒體或政府」、「這廢物怎麼不在以色列說看看」、「真的瘋了」、「傻眼貓咪了我」。

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