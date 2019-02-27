如何運用「時力王牌」黃國昌？邱顯智初談2020大選布局...

2019-02-27 18:36

〔即時新聞／綜合報導〕2018九合一大選已過3個月，各政黨紛紛投入2020總統、立委選戰。2016年一躍成為國會第三大黨的時代力量，該如何布局2020亦是關注焦點。新任黨主席邱顯智表示，選務將在3月選對會成立後展開討論。至於如何安排立委黃國昌的角色？邱顯智說「一切可能性都有」，包括列為不分區名單。

邱顯智接受《新頭殼》專訪，談到時力2020備戰進度。他說，3月成立選對會後才會處理提名事宜，首要處理區域立委，目前尚無提名時間表。邱提到，目前已積極接觸可能的候選人，當中亦有不錯的人選，但他強調，現在的選民不是很注重政黨屬性，提名的人選一定要讓選民感到「CP值很高」，票才蓋得下去。

至於該如何運用黃國昌這張黨內王牌？邱顯智表示，黃國昌尚未與他談論此事，等他上任後會與大家商討，要如何才能吸引大眾將票投給時力，把黃放在不分區名單或是其它安排的可能性都有，但也要尊重黃的個人意見與黨的整體規劃。邱顯智強調，黃國昌毫無疑問是時代力量的明星，確實要好好思考如何運用這張王牌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/