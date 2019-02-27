批魏明谷夫婦「很會理財」 黃文玲獲不起訴

2019-02-27 19:34

〔記者陳冠備／彰化報導〕去年九合一大選彰化縣長選舉，無黨籍縣長候選人黃文玲於選前召開記者會，質疑時任縣長魏明谷執政4年與其夫人劉慧如在官邸「喬人事」爭議不斷，也質疑兩人一年間財產暴增1300多萬，黃還揶揄「很會理財」。魏、劉兩人認為指控不實，涉嫌違反選罷法「意圖使人不當選」而提告。彰化地檢署今日偵結，認為黃引用報導並非虛構毀謗，罪嫌不足，處分不起訴。

不起訴處分內容指出，黃文玲在去年10月31日召開記者會，指出依據媒體報導，魏明谷執政以來與其夫人劉慧如在官邸喬人、事爭議不斷，也依據新聞報導，劉「夫人干政」，在官邸接見局處首長，排隊報告業務等，且藉由喬人事增加財產。魏、劉兩人認為黃文玲言論足以貶意其人格評價與選舉正當性提告。

黃文玲辯稱，只是依據蘋果日報、TVBS等媒體報導與2015~2017魏明谷的公職人員財產申報資料做適當評論，並提出質疑，希望魏明谷對能做出說明，並無違反選罷法與加重毀謗之意。

檢察官認為，被告從以上資料點出選民心聲疑問之處，透過記者會呼籲說明，是為選民旨揭選舉判斷資訊，並未虛構任何事實毀謗告訴人，依最高法院判決前例與大法官解釋，難以論罪選罷法獲妨害名譽，本案也查無積極證據犯行，以此不起訴。

對此魏明谷表示，尊重司法判決，對於黃文玲在選舉期間這種沒有根據的指控表示遺憾。

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