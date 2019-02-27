空軍S-70C擦撞松機閒置崗亭 尾旋翼斷裂

2019-02-27 14:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍司令部一架S-70C今日降落時發生擦撞意外，空軍稍早證實，一架編號7013的S-70C直升機今日上午執行例行性任務，自嘉義基地起飛，並在今日上午10點32分降落松山機場，卻在滑行期間尾旋翼不慎擦撞閒置崗亭，造成飛機輕損，幸無人員受傷。

對於此事故，空軍司令部進一步表示，本事件已組成專案小組進行調查，並加強要求確依程序、步驟、要領，詳實檢討肇因，避免類案再生。

空軍使用的S-70C直升機主要供救護隊使用，我國目前尚有16架，其中13架已服役逾30年，因此空軍也引進黑鷹直升機汰除S-70C直升機，預計今年底前會汰除14架左右。＃

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/