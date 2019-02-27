賴士葆快看？除了買掃把 馮光遠建議這些武器可優先採購

2019-02-27 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前被問到，若兩岸開打，他要不要衝到第一線，蘇回應就算是一個掃把，他都要拿起來，絕不投降。國民黨立委賴士葆質疑，原來掃把可當武器捍衛中華民國，還稱下次國防預算要編多點經費採購。對此，作家馮光遠25日（週一）在臉書調侃「賴士葆立委好帥」，更列出高爾夫球桿、拖把與甩棍等「武器」，作為賴可建議之「優先採購」。

馮光遠在文中表示，為了捍衛中華民國，需要更多元的武器，除了多編預算買掃把，「還有哪些武器，也是賴士葆可以建議優先採購的？」並點名列舉品項，即高爾夫球桿、拖把及甩棍。

首先是高爾夫球桿，馮光遠在文中指出，台灣退將喜歡去中國跟解放軍將領打高爾夫，若兩岸開打後，「解放軍將領看到球桿，也許會生出一種親切感，就下不了重手了」。

其次為拖把與甩棍，馮光遠在文中提到，有責任心者用完掃把，通常會再用拖把將環境打理得更乾淨，並指前年「中國新歌聲」在台大操場外，發生的暴力事件，學生被甩棍打得「頭破血流」，可見威力十足

馮光遠在文中提及，最後一個選項為「以上皆是八百壯士的首選」，並指戰爭結束後，八百壯士似還可將這些武器，作為其他用途。

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