韓國瑜自封高雄馮迪索 網酸：玩命關頭與玩笑關頭

2019-02-27 08:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜出訪星馬，因為太陽太大、不時戴上墨鏡遮光，卻被部分媒體描述從土包子變馮迪索；「只是堵藍」小編感慨電視台天天造神，快被腦粉笑死，網友則直言一個是玩命關頭、一個是「玩笑」關頭。

媒體報導高雄市長韓國瑜出訪星馬地區招商，不料當地太陽實在太大，讓他不時戴上墨鏡遮光，抵達新加坡時，資深藝人陳明利就送上一付茶色墨鏡當歡迎禮，惜情的韓國瑜馬上就戴起來，對於自己的墨鏡造型還笑說是「高雄馮迪索」，媒體則順勢描述韓國瑜從土包子秒變馮迪索。

臉書粉專「只是堵藍」看不下去，翻出正牌影星馮迪索照跟韓國瑜作對比，感慨電視台天天造神，快被腦粉笑死，也引發網友留言議論，「如果馮迪索經紀人看到也看懂，應會發文請台灣演藝圈自重！阿不對啦...是政治圈！」、「阿諾什麼時候來？」、「是門沒鎖」、「馮迪索不會只喝2杯就要請假」、「比較像熊大農場其中的-莉莎」、「帶墨鏡就馮迪索，下次如果戴草帽？」、「平平都是光頭，怎體格差這麼多，台灣這個看起來營養不良」、「一個玩命關頭、一個玩笑關頭」。

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