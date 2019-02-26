藍委批外交部對中國「沒風度」 吳釗燮反嗆：盼委員拿出良心

2019-02-26 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕國台辦於農曆春節前夕表示「以武拒統，死路一條」，當時外交部長吳釗燮曾在推特上反嗆「國台辦瘋子」（GTB lunatics）。國民黨不分區及僑委童惠珍今日在立院質詢時批評外交部「沒風度」，吳釗燮答詢時不滿地說：「中國對我們不禮貌時，希望委員拿出良心出來。」

綜合媒體報導，童惠珍質疑當時外交部回擊中國的言論並非「健康的交流」，吳釗燮則表示，當時是國台辦對台「大小聲」後，才如此回應，希望立委能了解對話脈絡。

童惠珍批評，兩岸關係不是小孩吵架，這樣沒辦法解決問題，並指這樣的回應顯得「台灣很沒風度」。吳釗燮回擊，「中國對我們不禮貌時，希望委員拿出良心出來」，並表示，立委不能在中國領導人或官員對台灣不好時，還這樣說話。

童惠珍拿出影片表示，紐約皇后區的僑胞春節遊行影片中，只有五星旗，「一面台灣國旗都看不到」，批評蔡政府將「華僑」改成「僑民」，開除參與中國餐會活動的僑界榮譽職人員，這樣切割會讓台灣的路越走越小。

當時也在備詢台上的行政院長蘇貞昌詢問這遊行影片是不是童本人拍攝的，並表示「在沒有民進黨的時代這些叫做爲匪宣傳」，蘇貞昌說，童惠珍旅居海外太久，不知國內民情，並舉例美國都是一致對外，「並沒有像國民黨，拚命把台灣處境歸咎於民進黨、政府的錯，中國都沒有錯」。

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