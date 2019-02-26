中市立委選舉初選 國、民兩黨即將展開作業

2019-02-26 22:54

〔記者張菁雅／台中報導〕立委選舉將於明年1月舉行，國民黨、民進黨台中市黨部均將展開提名作業。國民黨市黨部主委陳明振今日表示，將依據現任立委選區、艱困選區等，分階段辦理提名作業，如果提名人選得當，國民黨至少增加1席。民進黨市黨部主委何明杰則說，台中市8個立委選區會在3月到5月陸續完成黨內初選，除了現任4席，希望能多搶到1席。

台中市共有8席立委，民進黨佔4席，國民黨3席，時代力量1席。陳明振表示，國民黨中央黨部已初步確定提名作業，第一階段針對現任立委的選區先進行黨內徵詢及登記，若有其他人參選，仍須辦理初選；第二階段在3月16日立委補選結束後，選情單純的選區再進行黨內初選；第三階段針對艱困選區，如台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）、第七選區（太平區、大里區25里），有人登記就辦初選，沒人登記就徵召。

陳明振說，如果布局布得好，國民黨可以增加1席，甚至提名人選得當、整合成功的話，可以增加2席。

何明杰則表示，民進黨絕對不放棄任何一個選區，4位現任立委都很優秀，他有百分之百的信心，他們一定連任，至於時代力量立委洪慈庸的選區，會進行黨對黨的協調，討論提名方式。

何明杰也說，預計3月到5月陸續完成黨內初選作業，讓提名人選盡快就戰鬥位置，只要策略調整得好，除了現任4席，希望能多搶到1席。

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