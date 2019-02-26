朱立倫態度大轉彎 林淑芬斥：核四不是政治提款機

2019-02-26 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕前新北市長朱立倫今天表示，若2020年當選總統，願在最高核安標準的前提下重啟核四，引起各界譁然。對此，民進黨立委林淑芬在臉書批評朱立倫態度180度大轉彎，指出核四不只有核廢料問題，「請朱前市長不要再把核四當作政治提款機！」

林淑芬在貼文中，列出國內各家媒體報導朱立倫在2011年至2015年期間對核四的態度，當時朱立倫曾多次強調：「非核是終極目標」、「台電核安無法取信於我」、「核安未獲保證前不讓核四運轉」、「只要我在任核四不應啟用」、「無法處理核廢料憑什麼使用核能」、「台灣一定要走向非核家園」。林淑芬質疑，朱立倫明明上一刻還堅持台灣是非核家園，到了今天卻大轉彎變成「願意重啟核四」。

林淑芬進一步解釋，核四不只是永恆難解的核廢料問題，還包括「核四廠周邊地質地震帶的問題，核四廠本身弊案重重、拼裝不良、未按圖施工、工程品質拙劣等等問題。」她指出，「核廢料有解了嗎？核四更安全了嗎？拼能源安全，核四不是解方，請朱前市長不要再把核四當作政治提款機！」

林淑芬臉書

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