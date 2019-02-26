朱立倫拋兩岸論述 「3要3中華1基本態度」

2019-02-26 18:39

〔記者林良昇／台北報導〕有意角逐2020年總統選舉的前新北市長朱立倫今下午接受廣播節目專訪，提出「三要三中華一基本態度」的兩岸論述，創造和平的條件，至於下一代會怎麼走，由下一代的智慧解決兩岸的困境跟問題。

朱立倫下午接受廣播節目專訪，對於美中貿易戰，美國川普政府是否會認為國民黨比較親中，朱立倫表示，他這次到美國史丹佛大學演講，見了很多美國曾為政府官員的教授跟學者，美國學者認為，對美國來說最重要的是戰略利益。他也跟美國學者強調，台灣是美國最重要的盟友，國民黨的立場是不會製造台海間的衝突危機，讓我們的盟友陷入困境。

朱立倫表示，當時有美國前官員就跟他講，其實美國對台海的立場也是創造性模糊，美國不會保證一定介入台海衝突，也不會保證一定不介入，但我們有責任不要讓台海成為衝突的所在地。

朱立倫說，他對這幾天蔡總統和行政院長蘇貞昌的談話感到難以置信，全世界都知道一個國家的總統要讓國家避免戰爭，而不是挑起戰爭，任何挑起戰爭，傷亡的就是人民，總統和院長應該要保證只要他當總統或院長，就可以確保兩岸和平。

主持人反問，國民黨可以保證台海避免戰爭，但會不會犧牲台灣的主權和尊嚴？朱立倫則說，從過去到現在，民進黨執政時好像很「勇」，用台獨當神主牌，對兩岸敢衝敢打，結果我們得到什麼？而國民黨執政過程中，我們又丟掉什麼？ 得到全民和平跟繁榮的利益。

朱立倫闡述，他的兩岸主張是「三要、三中華、一個基本態度」﹔「三要」是「要和平、要民主、要繁榮」，「三個中華」是「堅持中華民國自由民主的憲政體制」、「發揚中華文化的精髓特色」、「共創中華民族的繁榮經濟」，基本態度是「求同尊異」，從過去大家把差異放在一旁，改進提升到尊重彼此不同。

主持人追問，中國領導人習進平今年初在告台灣同胞書四十年談話的內容，被蔡總統抓住關鍵反擊，九二共識面對中國咄咄逼人，怎麼在困境下，重新思考九二共識？朱立倫認為，民進黨不要九二共識，但從沒有要什麼的答案，他的立場則是九二共識是基礎，真正是兩岸要和平、要民主、要繁榮。

朱立倫表示，是對台灣來講，要堅持中華民國自由民主的憲政體制，不要掛羊頭賣狗肉，也要對中華文化感到驕傲，要發揚中華文化的精髓特色，就像他去史丹佛大學演講時就說台灣最大資產是中華文化，台灣重視倫理、非常有修為，是包容社會，沒有經過文革，沒有改變傳統文化，連用字都用繁體字，但大陸已經變簡體字﹔他就跟美國人開玩笑說「連跟祖先溝通，他們字都不通。」

朱立倫說，而共創中華民除經濟繁榮，是希望兩岸炎黃子孫不要再鬥，能夠合作共創經濟繁榮，真正民眾期待的務實做法，而至於下一代要怎麼走？只要能創造和平的條件，由下一代智慧就可以解決兩岸困境跟問題，這才是最務實的。

朱立倫指出，民進黨每天喊台獨又不敢台獨，國民黨立場是不但反對台獨，有「三個中華」的主張，讓我們以中華民國一份子驕傲、以中華文化的傳承者驕傲、以中華民族一份子驕傲。

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