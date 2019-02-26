郝龍斌批小英、蘇揆挑釁中國 網狂轟：您打算直接投降？

2019-02-26 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文1月初強勢反擊中國領導人習近平的「九二共識、一國兩制」，行政院長蘇貞昌近日也強調，兩岸若真的開戰，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」要宣示「保護自我的決心」，2人皆獲得多數國人的讚賞。沒想到國民黨副主席郝龍斌卻批評小英、蘇揆是「嗆戰挑釁的執政者」，文章曝光反遭網友一面倒砲轟。

蘇貞昌今在立法院受訪表示，希特勒要打英國的時候，投降主義的張伯倫首相也是簽署和平協議；日本打中國時，投降主義的汪精衛，也簽了和平協議；而現在中國不放棄武力攻台，中國國民黨主席吳敦義卻也主張要簽署和平協議，認為這種和平協議「換來的都是戰爭，犧牲的都是人民」。他強調，今台灣人展現保衛國家的決心，卻有一群失敗主義者「跟中國唱和，唱衰台灣，這種人最讓台灣人民唾棄」。

「嗆戰挑釁的執政者，是讓人民最恐懼的！」郝龍斌則在臉書轉貼蘇揆受訪的新聞表示，「2019年的開春，我們的總統跟行政院長不思解決台灣的民生跟經濟問題，卻不斷地在討論戰爭應該有的態度跟準備，有問題的是誰？」

郝龍斌說，「嗆戰的蔡總統和蘇院長你們經歷過戰爭嗎？你們的家人上過戰場嗎？你們要讓台灣成為戰場嗎？用戰爭的恐懼來綁架人民，用製造恐懼來選舉，才真正讓人唾棄」，他最後還酸「辣台妹以辣治國台灣會更好嗎？」。

郝龍斌PO文一出反遭網友一面倒砲轟，紛紛留言「所以您打算直接投降嗎？如果沒上過戰場就不能討論，那您也不該討論總統，因為您沒當過」、「喔，你老爸要我們反共，就叫整軍備戰，別人整軍備戰，你就說別人用戰爭的恐懼來綁架人民」、「你才用戰爭綁架人民，中國就不敢打，你卻說不簽和平協議就打」、「連保衛家園的骨氣都沒有！難怪連共產黨都看不起國民黨」、「把自尊賣給中國台灣會更好嗎？蔣中正看到你們這些不肖子弟會吐血！」。

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