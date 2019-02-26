「若當總統願重啟核四」 民進黨批朱立倫昨是今非

2019-02-26 15:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕有意挑戰2020總統大位的前新北市長朱立倫接受媒體專訪表態，若當選總統重啟核四。對此，民進黨發言人李晏榕表示，遺憾朱立倫態度立場昨是今非，支持「真核電、假綠能」。

朱立倫曾於2013年核四公投案時直言，「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」李晏榕表示，民進黨的能源政策，一向很清楚，就是落實「非核家園」、推動「能源轉型」，民進黨政府上任以來，也積極推動綠能發展。反觀朱立倫前在核能議題上，態度跟立場卻是「昨是今非」、「飄移不定」。

李晏榕表示，朱立倫擔任新北市長時表示「沒有核安就沒有核能，沒辦法處理核廢就不能用核電廠」，拒絕連署馬英九的重啟核四公投；如今為了爭取代表國民黨參選總統，卻無視核四安全問題，主張要重啟核四，不管台灣的永續發展。這不禁令人懷疑，昨日支持非核的朱立倫，今日擁抱核能的朱立倫，哪一個才是真正的朱立倫呢？朱立倫作為政治人物毫無誠信可言。

李晏榕質疑，朱立倫有無思考過重啟核四後，新北市境內將會有3座核能發電廠，所產生的巨量核廢料將如何處理？而朱立倫在新北市長任內，也曾卡關核一廠乾式貯存場，並表示認為乾式儲存場有安全疑慮，更說過「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」而如今說要重啟核四、擁抱核能時，關於核廢料要怎麼處置的問題，要如何向新北市民跟全國人民說清楚、講明白呢？

李晏榕並向現任新北市長侯友宜市長提問：你認同支持一手牽成你的朱立倫前市長重啟核四嗎？你要怎麼對未來可能擁有3座核電廠的新北市民，說明朱前市長重啟核四的立場？怎麼解釋朱前市長從支持非核到擁抱核能的立場呢？到底核廢料處置要怎麼處理呢？請核電廠所在的新北市侯友宜市長，清楚說明是否立場與朱前市長一致。

李晏榕表示，民進黨落實「非核家園」的立場從未改變過，民進黨政府上任後，為了填補過去馬政府在綠能發展上空白的8年，全力推動能源結構轉型，不論是加速再生能源的開發，努力推廣節能科技應用，擴大風電產業的國際合作與投資，都依照預期進度進行，完成能源順利轉型，也確保電力供應無虞。

根據2015年馬英九參訪明潭發電廠，台電報告2014年發電，「風力及太陽能僅佔2.14％」；最大宗還是「火力占78.70%」，「核能發電占16.30％」。由此可知，過去馬政府執政8年，重核能、傳統燃煤，忽視綠能發展，且不願真實面對核廢問題。

李晏榕表示，不論是朱立倫前市長要重啟核四，還是國民黨空喊要「以核養綠」，請問國民黨，過去8年，你們到底養出什麼綠？事實上是「以核養廢」，養出核廢跟空汙。朱立倫昨是今非，走上「以核養廢」道路，令台灣社會感到遺憾。

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