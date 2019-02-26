政院版同婚專法 最快下週二付委

2019-02-26 13:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕為趕在5月大法官釋憲時限前完成專法，行政院院會上週四通過「司法院釋字第748號解釋施行法草案」、草案並於當日送入立法院。立法院程序委員會今排定院會議程，「司法院釋字第748號解釋施行法草案」最快下週二付委後，就能在委員會中開始審查。

據了解，民進黨團擬提議下週二將草案逕付二讀，並交由黨團協商，盼能在一個月內的協商期有結論，不要走到表決一途，但實際狀況仍需視能否與朝野各黨取得共識。

行政院院會上週四通過同婚專法的「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，專法預計自5月24日起實施。

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