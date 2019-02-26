賴清德力挺郭國文：選好的人才、民進黨重新站起來

2019-02-26 08:16

〔記者王涵平／台南報導〕前行政院長賴清德今陪同立委補選候選人郭國文拜票，賴清德表示，選出好的人才、幫助民進黨再站起來，是此次補選的重要意義，懇託大家全力支持郭國文。

賴清德今晨7時與郭國文先至七股龍德宮參香，並在廟前早市拜票，隨後前往佳里市場掃街，至金唐殿參香。

賴清德表示，郭國文從年輕時從事勞工運動，與勞工站在一起，之後進入縣府、擔任議員，到中央勞動部，形象好、學經歷好，有理想、有抱負，也擔任過黨部主委，長期在基層跑，當選立委，一定跟大家「站作伙、戰同線」，大家選要選同心的，想法、作法都一樣，這樣的服務才信任。

賴清德說，民進黨在9合1大選輸了6個都市，深刻反省，總統蔡英文辭黨主席，自己辭行政院長，負起政治責任，對人民負責，2008年民進黨也失敗過，也從補選重新開始，此次補選，懇請大家給民進黨加油，讓民進黨重新站起來，為台灣打拚，守護台灣民主。

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