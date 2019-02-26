藍委酸蘇揆「掃把」禦敵...遭國中生打臉 網再轟「有此藍委何需敵人」

2019-02-26 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前接受國民黨立委賴士葆質詢時表示，「就算是一個掃把我都要拿起來，決不投降」，賴卻曲解成是蘇要用掃把應戰，遭許多網友酸爆「這樣的理解力當什麼立委」。網路上更瘋傳一張國中生家長的留言截圖，譏諷賴士葆的理解力連國中3年級學生還不如。

蘇貞昌22日接受賴士葆質詢時，被問及「如果兩岸真的開打，院長要不要衝到第一線？」當時蘇貞昌強調，他有什麼武器就拿什麼武器，「就算是一個『掃把』我都拿起來，絕不投降」。

沒想到賴士葆竟將蘇貞昌的這段話的意思曲解為「蘇要拿掃把去應戰」，還在臉書發文諷刺，「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國，下次國防預算要多編一些經費採購掃把」，還附上一張他拿著掃把和國旗合影的照片，但文章一出遭網友狂酸理解力有問題。

對此，一名國中3年級的學生家長留言表示，他問孩子，蘇貞昌想表達的是「他要拿掃把上戰場」，還是「對抗侵略的決心」，結果孩子秒回「對抗侵略的決心」。這名家長也奉勸賴士葆，「要不回到國中校園旁邊一下國文課，現在的考題都是這種閱讀理解式的素養導向，與您分享。」

這張截圖在網路上瘋傳，許多網友留言感嘆，「台灣應該要加強這些人國文水平，形容破釜沉舟的決心也不懂（或是裝傻）還真的要把話題轉到掃把」、「台灣有這樣腦殘的立委，何需敵人」、「那位賴先生瘋了吧，在台灣過活那麼久，你忘了吧！以前當兵的口號=反共救國，現在=抱緊大腿」。

針對蘇貞昌這番言論是在宣誓決心而非真要以掃把應戰，賴士葆25日受訪時則回應，「我當然知道他是表示那樣的決心，可是你可以看得到嘛，那種給人家感覺好像台灣的武器只需要買掃把就好了。」國防部長嚴德發則強調，蘇院長精神宣示和「國軍戰到最後一兵一卒的立場一致」，他非常支持院長說法。

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