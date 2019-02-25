高雄引進F1賽車玩真的！ 潘恆旭4月赴上海談代理權

2019-02-25 16:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄引進F1賽車玩真的！高雄市觀光局長潘恆旭今天下午透露，他4月將赴上海談F1賽車城市街道賽的台灣代理權，計畫選定「三山」作為城市街道賽場域，國內有3家上市公司願投資。

潘恆旭說，他昨天已獲邀4月中旬將前往上海，與F1賽車總代理，談F1賽車城市街道賽的台灣總代理，由於是前往中國，他會先向市長報備。

潘恆旭解釋，F1賽車其實分兩種，最近流行的是城市街道賽，包括像日本大阪都有在爭取，也就是說，傳統在定點的F1賽車已經落伍了。

他說，全世界風行的F1城市街道賽，就是以城市街道作為賽車場域，這當然需要3至5天的交通管制，高雄初步規劃以「三山」（鳳山、岡山、旗山）作為城市街道賽場域。

潘恆旭表示，不要誤以為F1賽車一定在定點，上海F1賽車場蓋完後，1年舉行次數沒有太多，就變成蚊子賽車館，高雄不希望也有蚊子賽車館。

他透露，目前有兩個投資方，想在阿公店水庫的岡山之眼旁邊找一塊地，做一個最簡易的F1賽車場，但F1賽車場有分很多等級，上海與新加坡最高級，約需80至100億元之間，最少的投資則要大概20億元。

潘恆旭說，如果是F1城市街道賽，投資金額會相對比較少，目前國內有3家上市公司 表明要投資F1城市街道賽。

由於韓國瑜之前曾表示，高雄小港機場無法停放載有F1賽車的波音747，媒體詢問潘恆旭說：「機場問題可以克服嗎？」，潘恆旭強調，F1賽車其實有空運與海運兩種運輸方式，可以用海運解決問題。

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