促轉會官方臉書今成立 揭吳聲潤為獄友申冤之事

2019-02-25 15:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會官方臉書粉絲團今日正式成立！促轉會首篇發文強調「轉型正義，就是現在」，並提及政治受難者吳聲潤在促轉會成立後，為當年獄友蔡炳紅寫信向促轉會申冤，而蔡被槍決時僅26歲，屍體上有11個彈孔，所有被槍殺的屍體都泡在藥水池裡。

促轉會發文回顧，2018年8月31日，上路不久的促轉會收到一封「申請書」，上頭寫著「去年，我得知立法院完成促進轉型正義條例的三讀通過，政府也在今年成立促進轉型正義委員會，我突然了解，這是蔡炳紅要託我為他申冤，他要我在有生之年為他出聲喊冤，為他平反啊！為此，我必須出面。」

該信署名者為吳聲潤，蔡炳紅是他的獄友，被槍決時26歲。其父在日記中記錄認屍過程提及，所有被槍殺的屍體都泡在藥水池裡，蔡炳紅屍體上有11個彈孔。

促轉會指出，原被判5年的蔡炳紅到底為何遭到槍決？時過半世紀後，蔡家人只能從檔案中拼湊片段；到了1998年，政府開始補償白色恐怖受難者，年逾90的蔡父交代女兒，一定要爭取真相與平反。但終其一生，政府給蔡家人的，只有補償金。

出獄後的吳聲潤，長年為政治犯奔走，95歲這一年他寄信到促轉會，而吳聲潤與蔡炳紅的判決，在2017年底促轉條例通過之時，終得撤銷，兩人也同列於促轉會的公告撤銷名單中。

「轉型正義，就是現在！」促轉會強調，當世界上許多國家以政府之力處理轉型正義時，台灣對於威權統治遺留的問題，「國家做錯什麼、誰該負責、如何保證不再發生？」始終沒有清楚的答案，只能靠眾多以肉身印證這段歷史的前輩與民間力量，推進艱困的民主工程。

促轉會提及，台灣在戒嚴時期，許多家庭一夕破碎，政治成為禁忌，人民學著對很多事「不問不看不聽」。這麼多被剝奪的生命與青春，台灣社會失去各種可能性，卻常被與「拼經濟」放在同一個天秤上衡量。

促轉會指出，不能裝作過去已成過去，也無法將問題留待未來。作為最後一個威權體制的參與者和受害者，同時生活在島嶼上的世代，「如果現在不做，我們將永遠錯過對歷史交代的機會。」

此外，促轉會將從3月份起，在中正紀念堂辦理「我們在這裡發生故事：台灣民主深化進行式」系列講座，4次主題依序為「人權影像、台韓轉型正義比較、大眾文化與威權記憶、台灣文學與威權記憶」，時間則分別為3月9日、4月19日、5月10日、6月14日；至於促轉會臉書粉絲團方面，促轉會未來工作成果與活動也將隨時在臉書公布。

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