稱韓國瑜選總統無正當性遭圍剿 黃光芹：不畏韓雨天上來

2019-02-25 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕知名政論節目主持人黃光芹日前指高雄市長韓國瑜就任不滿2個月，並無參選總統之正當性，遭到韓粉謾罵，黃光芹今日在臉書強調，這主張是她自己對選民的承諾，沒想到卻被韓粉圍剿，她「不畏韓雨天上來」，發表聲明表明自身立場。

黃光芹指出，在韓當選後、就職前這段時間，她撰文出版《跟著月亮走》一書，乃是受時報出版之邀，事後亦同意將版權 （税）讓予韓國瑜捐公益，至今未獲任何稿費收入，若是有言論指她出書騙錢、沾光，需特別注意言論尺度。黃光芹表示，她在書中序文講明「不改媒體人監督政治人物立場」，所以除了韓國瑜，據此持續完成王金平、馬英九、吳敦義、柯文哲、朱立倫等人專訪，並沒有韓粉無端指摘所謂「靠向誰」的問題。

黃光芹強調，出書雖不等同於背書，但只要她掛名，絕對負責到底，而自從韓流匯集以來，不少媒體人整日自詡與韓國瑜交情匪淺，她不從此風，而自去年10月26日韓風四起，除了為求出版口述了2個小時外，其餘時間從未主動致電給韓國瑜，日後若有所交集，也僅止於公務。

最後，黃光芹則說：「韓國瑜常謂，水能載舟，亦能覆舟。政治人物若有此自覺，自然就能直道而行，雖千萬人吾往矣。彼此共勉之!」

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