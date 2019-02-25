訛傳政府打壓韓國瑜出訪 外交部澄清「絕非事實」

2019-02-25 08:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市長韓國瑜訪問星馬，部分媒體報導指台灣政府打壓行程。外交部澄清，相關媒體報導完全與事實不符，外交部秉持行政中立，提供必要協助、協助禮遇通關等，也樂見市長訪問增進兩國與我實質關係，鄭重籲請相關媒體自重，勿無中生有。

部分媒體報導指「傳蔡政府打壓韓市長出訪」。外交部昨晚澄清說明，知悉韓市長將率團赴訪東南亞推動農產品拓銷及交流後，立即主動聯繫高雄市政府農業局表達樂願協助之意，接獲高市府正式來函後，也立即轉請駐馬來西亞及新加坡代表處協助機場禮遇通關便利，秉持行政中立原則，提供地方政府海外參訪交流的必要協助。

外交部說明，我駐馬來西亞代表處也根據高市府所提需求，安排接送機照料，協助機場禮遇通關便利，駐馬來西亞代表洪慧珠也應邀出席農產品推廣會及僑界餐會。外交部政次徐斯儉也代表部長，以電話聯繫高雄市府新聞局長王淺秋，除向韓市長致意，並瞭解韓市長此行有無需外交部及駐處提供其他協助之處；王局長表示尚無需要，雙方談話情形良好。

外交部強調，高雄市長率團訪問星馬兩國，對增進我與星馬經貿實質關係具有正面積極意義，亦符合政府「新南向政策」下強化城市鏈結及人民交流的政策內涵，外交部樂觀其成，並將協助促成。

有關媒體臆測政府打壓韓市長出訪事，絕非事實，外交部表示，對媒體無中生有的報導表達高度遺憾，並予譴責。外交部鄭重籲請相關媒體自重，切勿無中生有，造成不必要的困擾。

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